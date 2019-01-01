فالفيردي: لا أهتم بالإعداد البدني وإصابة ميسي ليست خطيرة

تعرف على تصريحات فالفيردي حول ميسي وجريزمان ونيمار

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ ليونيل ميسي لا يعاني من إصابة خطيرة رافضًا الحديث عن غرامة أنطوان جريزمان أو قضية نيمار.

ميسي خرج من لقاء فياريال مصابًا والتقارير الصحفية تشير لغيابه نحو 10 أيام.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي: "إصابة ميسي ليست خطيرة وأتمنى أن تكون فترة الغياب قصيرة ورغم أنّها أمر سيء للغاية لكن علينا المضي قدمّا".

وتابع: "لا أهتم بالإعداد البدني للفريق بصورة كبيرة، حينما نخسر فالجميع ملام وحينما نفوز فلا أحد يشعر بأي أزمة. خسرنا نقاطًا أكثر من المتوقع ولكننا نستطيع المضي قدمًا".

المدرب الباسكي رفض الحديث عن قضية نيمار وإدارة برشلونة مؤكدًا أنّ هذا شأن داخلي، كما أشار إلى أنّه لا يتفهم جيدًا الأمور القانونية في صفقة أنطوان جريزمان.

وتابع: "أتمنى أن يستمر أنسو فاتي معنا لفترة أطول ولكني لا أعلم ما الذي سيحدث معه، لو ذهب إلى منتخب تحت 21 عامًا فسيكون هذا جيد. الأمر خاضع لقرار الاتحاد الإسباني".

وأردف: "لويس سواريز عائد لتوه من الإصابة وبحاجة لوقت لكي يستعيد مستواه، تمامًا مثل عثمان ديمبيلي لأنه غاب نحو 4 أسابيع وهذا بالطبع يؤثر على مستواه".

وحول الإصابات أكد أنّ هذا الأمر تسبب في البداية الصعب ولكنّه أكد أنّ الأمر حدث أيضُا في موسمه الأول بخسارة سواريز ورحيل نيمار وإصابة ديمبيلي ولكن الفريق نجح في المضي قدمًا.

واختتم: "لست قلقًا من مستوى الفريق خارج الديار، أعلم أن خيتافي فريق قوي وينتشر هجوميًا بصورة رائعة ولكنني لا أشعر بأي أزمة. تركيزي فقط في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة السبت".

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يحقق أي فوز خارج ملعبه منذ الفوز على ديبورتيفو ألافيس في أبريل الماضي.