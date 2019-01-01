فالفيردي: علينا أن نحلل أسباب ضعفنا خارج الأرض ونسأل أنفسنا لماذا!

فالفيردي يُجيب على النقاد..

أشار إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، إلى حاجة فريقه إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى ضعف نتائج البرسا خارج الديار هذا الموسم، مؤكدًا على ضرورة الرد على الانتقادات القوية التي يتعرض لها هو والبلوجرانا.

تأتي تصريحات فالفيردي على خلفية الخسارة المفاجئة التي تلقتها كتيبته من ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي لُعبت مساء السبت لحساب الجولة الثانية عشر لليجا على ملعب سيوداد دي فالنسيا.

المدرب الإسباني تحدث بعد المباراة عن ما حدث فيها قائلًا "لقد كانوا واقعيين ودقيقين، لقد بدا لنا أننا سيطرنا على المباراة ولكن الأمور لم تكن كذلك."

"في الشوط الثاني لم نُهيمن على المباراة ولم نضعهم في خطر، جعلنا نلعب وتراجعوا إلى الخلف، الهدف الثالث جرحنا كثيرًا، تمامًا مثل الهدف الذي أُلغي، ولكن يجب أن نتقبل أننا لم نفعل كثيرًا أيضًا."

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"نيتنا كانت إحراز الهدف الثاني ولكننا لم نقدم مردودًا هجوميًا كافٍ لتحقيق ذلك، نظرت إلى الشوط الثاني وافتقرنا فيه إلى القوة رغم وجود بنية تسمحلنا بتحقيق ذلك بكل وضوح. لقد كانت المباراة غير مستقرة بسبب النتيجة الضعيفة، ولم نفهم أنهم قريبون منا."

سجل برشلونة تحت قيادة فالفيردي دائمًا ما كان سلبيًا فيما يتعلق بالمباريات خارج الديار، وهو ما لم ينفيه المدرب، فقال "نحن لا نؤدي نفس الموسم الذي نؤديه داخل الأرض خارج ملعبنا."

كما تابع "علينا أن نستمر بعد خسارتنا لهذه المباراة، علينا أن نحلل أسباب الهزيمة ونسأل أنفسنا لماذا؟. النقد دائمًا ما يكون حادًا، ويجب علينا أن نرد بقوة، الأمر لا يختلف عن الأوقات الأخرى."

وأتم "لقد خسرنا وعلينا الآن المضي قدمًا للأمام."

يذكر أن خسارة البرسا قد جمدت رصيده عند النقطة 22، وأصبح للريال الفرصة في أن يعود لصدارة ترتيب الدوري الإسباني في حالة أن حقق الانتصار على خصمه ريال بيتيس.