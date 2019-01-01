بوسكيتس: لم نستحق الخسارة بتلك النتيجة

سيرجيو بوسكيتس يؤكد أن فريقه برشلونة لم يستحق الخسارة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مساء اليوم.

أكد النجم سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط ملعب برشلونة أن فريقه لم يكن يستحق أن يتعرض للخسارة أمام ليفانتي بتلك النتيجة التي وقعت مساء اليوم السبت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوسكيتس وأكد خلالها أن الفريق نجح في القيام بالأمر الأصعب وهو التقدم في النتيجة لكن كان عليه الحفاظ عليها.

وقال بوسكيتس: "ليفانتي لعب بعدد كبير من اللاعبين في الخط الأمامي وفي أحد الأهداف لم نتمكن من الحصول على الكرة الثانية، كنا متقدمين في المباراة وبدأنا بشكل جيد لكن علينا التركيز الآن على المباراة المقبلة".

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وأضاف: "علينا أن نراجع كل المباريات وأن نحللها ونحاول أن نصلح الأمور، ذلك الأمر ليس سهلًا لكن نتيجة اليوم كانت أكبر مما نستحق".

وأكمل: "لقد كانت مباراة متكافئة وقمنا خلالها بالأمر الأصعب عندما تقدمنا في النتيجة لكنهم نجحوا في قلب النتيجة واستغلوا مشاكلنا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف قبل أن يقلب ليفانتي الطاولة بثلاثة أهداف متتالية في ثمان دقائق مع بداية الشوط الثاني.