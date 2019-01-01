كأس ملك إسبانيا| ليفانتي يواصل إثارة الأزمات أمام برشلونة

فوز جيد للفريق المضيف في الذهاب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ليفانتي على ضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

بدأ البلوجرانا بتشكيل مكون من: سيليسين - سيميدو - موريو - برانداريز - ميراندا - فيدال - بوسكيتس - ألينيا - مالكوم - ديمبيليه - كوتينيو اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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فيما دفع ليفانتي بكل من: فيرنانديز - كاباكو - بوستيجو - تشيما - كوكي - برسيتش - كامبانا - سيمون - روتشينا - بواتينج - مايورال

البداية أتت سريعة في الدقيقة الرابعة بعد ركلة حرة أرسلها روبن روتشينا ليسجلها إريك كاباكو بالرأس في الشباك.

واصل ليفانتي الهجوم حيث تصدى جاسبر سيليسين لمحاولتي إيمانويل بواتينج في الدقيقتين 6 و12، قبل أن يعود الأخير ويمرر الكرة لبورخا مايورال مهاجم ريال مدريد السابق، الذي أودعها الشباك في الدقيقة 18.

في الدقيقة 20 بدأ برشلونة الرد أخيراً بواسطة عثمان ديمبيليه الذي تصدى أيتور فيرنانديز لكرته، تلاه مالكوم في الدقيقة 21 إلا أن الحارس عاود التصدي.

وفي الدقيقة 41 كاد مايورال أن يزيد الفارق لولا تصدي سيليسين لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفانتي 2-0.

مع بداية الشوط الثاني خرج خوان ميراندا وحل سيرجي روبرتو بدلاً منه، ورغم ذلك كاد مايورال أن يسجل مجدداً لولا تدخل سيليسين في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 58 أجرى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة تبديله الثاني بنزول كليمون لونجليه بدلاً من خوان برانداريز، قبل محاولة خطرة أخرى في الدقيقة 64 بواسطة خوسيه موراليس ولكنها مرت فوق العارضة.

أخيراً خرج مالكوم في الدقيقة 67 وحل دينيس سواريز بدلاً منه، وأهدر عثمان ديمبيليه فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 72 بتصدي رائع من الحارس، قبل أن يسجل كوتينيو هدف برشلونة الوحيد من ركلة جزاء.

بذلك يصبح برشلونة بحاجة للتعويض في كامب نو، أمام الفريق الذي أضاع عليه فرصة التتويج بلقب الليجا بلا هزيمة الموسم الماضي، حين تغلب عليه 5-4 في الأسبوع السابع والثلاثين.