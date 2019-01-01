فالفيردي: أعلم ما تعنيه الخسارة في برشلونة، نحن تحت الضغط

المدرب يتحدث قبل مباراة سلافيا براج..

اعترف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أنه تحت الكثير من الضغوط قبل مباراة فريقه أمام سلافيا براج، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة تلقى هزيمة مفاجئة مساء السبت من مضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الليجا، مما أشعل الأجواء المحيطة بالكامب نو، وجعل فالفيردي كالعادة تطاله أسهم الانتقادات بكل قوة.

وتحدث المدرب الباسكي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة براج المقرر لها يوم الثلاثاء، حيث قال "من الواضح أنه عندما تخسر سيكون على كاهلك ضغوط أكبر، نحن نعلم ماذا تعني الهزيمة بالنسبة لهذا الفريق.".

كما تابع "الهزيمة تولد انتقادات قاسية، ولكنني اعتبرها جيدة، إذ تلزمنا بضرورة الرد. نحن دائمًا تحت الضغط، حتى عندما نفوز ولا نقدم مباراة مثالية.".

"دائمًا ما نرد بإيجابية وأتوقع أن نفعل ذلك غدًا أيضًا. لقد بدأنا بصورة ضعيفة خارج الأرض، ثم تحسنا والآن عدنا لنقطة الصفر من جديد."

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"هذا لا يعني أننا سنواصل الخسارة، دعونا نرى إذا ما كانت الهزيمة من ليفانتي مثل الصخرة التي أعاقت طريقنا ولكننا تخطيناها وسننتصر خارج الملعب مثلما فعلنا قبل ليفانتي."

كتيبة فالفيردي كانت قد تلقت ثلاث هزائم حتى الآن في الليجا أمام أتليتيك بلباو وغرناطة والأخيرة من ليفانتي، إلى جانب أداء غير مقبول في دوري الأبطال، المتمثل في فوز بشق الأنفس على سلافيا براج خارج الديار في مباراة كان عنوانها الأوحد هو تألق تير شتيجن.

ورغم ما يمر به البرسا لكن فالفيردي يُصمم على عدم الحديث حول تدعيمات في الشتاء أو ما شابه، فاكتفى بقول "أرى أن الأمور التي نحن في حاجة للتحسن فيها لا يجب أن تُعلن.".

واختتم بقوله "علينا أن نكون نقد ذاتي داخليًا، هذا ما يجعلها فعّالة حقًا.".

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الجدير بالذكر أن برشلونة لا يزال يحتل صدارة الليجا بفارق الأهداف عن ريال مدريد، والذي فشل في الانفراد بالمركز الأول بعد التعادل السلبي للفريق الملكي مع ريال بيتيس.

كما يجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 7 نقاط، والتي تضم أيضًا إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج.