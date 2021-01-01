فاسكيز عن انتقاله لمانشستر يونايتد : سأظل رجل ريال مدريد

اللاعب يحسم موقفه النهائي

كشف لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد، عن موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف النادي الإسباني بعد نهاية عقده.

فاسكيز يدخل في الأسابيع الأخيرة من عقده الحالي مع ريال، دون وجود أي أنباء قوية حول توقيع اللاعب على عقد جديد.

ومع ذلك يتعامل صاحب الـ29 سنة مع الموقف بهدوء، وسط الأنباء حول محاولة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي الحصول على خدماته.

ماذا قال فاسكيز؟

الجناح الإسباني قال بعد فوز ريال على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا:"كل ما أفكر فيه الآن هو الحاضر فقط".

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وأضاف:"أحاول الاستمتاع باللحظة هذا الموسم لأنني ألعب وهذا يجعلني في غاية السعادة".

وتابع:"التوقيع على عقد جديد؟ كنت وسأظل دائمًا رجل ريال مدريد".

سجل اللاعب هذا الموسم

فاسكيز ظهر في 33 مباراة في مختلف البطولات مع ريال، ويواصل اللعب في العديد من المناسبات الهامة للفريق الإسباني.

ومع ذلك سجل اللاعب مرتين فقط في المرات التي ظهر فيها، وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه حتى الآن.

موقف زيدان من استمراره

المدرب الفرنسي سبق أن قال عن فاسكيز في نوفمبر:"أقدره كثيرًا لأنه يعطي الفريق كل شيء على أرض الملعب".

وأضاف:"الآن أمامه الفرصة سانحة لإثبات لنا ما يمكنه فعله، كان من اللاعبين الشباب في النادي ويلعب بحماس وروح من أجل الفريق".

واستكمل حديثه:"هو لاعب مهم للفريق والنادي يعرف ذلك وأتوقع استمراره معنا لفترة أطول وتجديد عقده".