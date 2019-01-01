فاروق بن مصطفى : حزين بسبب غيابي عن الشباب وسأعود في هذه المباراة

الإصابة عبارة عن تمزق، كنت أتمنى ألا أغيب عن تمثيل الفريق في أي مباراة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر الحارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي عن حزنه للغياب عن فريقه خلال الفترة الحالية.

وأعلن نادي الشباب عن إصابة حارس المرمى الأساسي بالفريق بعد التعرض لإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة التي جمعته بنادي أحد، والتي انتهت بفوز الليوث بهدفين مقابل هدف وحيد.

الحارس التونسي قال في تصريحاته : "الإصابة عبارة عن تمزق، كنت أتمنى ألا أغيب عن تمثيل الفريق في أي مباراة وأي مناسبة، لكن إرادة الله فوق كل أمر".

🗨️- حمد الصنيع: أجتمعنا مع بيليتش قبل مباراة #الهلال، وجدنا أنه محبط للغاية لا يملك أي أدوات ولا يملك أي حلول ولا يمكن أن تعمل مع شخص محبط.. pic.twitter.com/CiXMeKuNPS — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 2, 2019

وأضاف بن مصطفى تصريحاته : الإصابة لن تهبط معنوياتي إطلاقًا، بل ستزيدني إصرارًا وعزيمة على تجهيز نفسي لخدمة فريقي في الجولات المقبلة بعد أن أكمل برنامجي الذي بدأت فيه".

وعن الفترة التي يحتاج فيها للعلاج قال : أحتاج إلى شهر تقريباً وعلى فترتين حتى أكون جاهزًا بإذن لله بعد اكتمال إصابتي".

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يُذكر أن فاروق بن مصطفى سيغيب عن الهلال في 3 مباريات فقط في الدوري، أمام الأهلي والباطن والحزم، وستكون عودته أمام نادي التعاون، المواجهة قبل الاخير في منافسات الموسم الحالي.