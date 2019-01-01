سامي الجابر : الهلال فريق متسلط والنصر يُعاني من فوبيا الزعيم

تأهل الهلال بصعوبة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر سامي الجابر نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق عن رضاه على المستوى الذي ظهر به الهلال أمام الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة التي أقيمت أمس الأثنين.

وتأهل الهلال بصعوبة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.

الجابر غرد في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "أجمل ما في المباراة سيناريو الانتصار وعودة شيء من هيبة الزعيم، في أحيان كثيرة لا يكون الهلال بقوته وعنفوانه وجاهزيته لكنه يقاتل بهيبته والتي هزمت الاتفاق وحبست أنفاس النصر، الذي يُعاني من فوبيا هيبة الزعيم حتى الثواني الأخيرة".

النصر كان قد تغلب على الهلال الجمعة الماضية بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ25 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

1️⃣ اجمل ما في المباراة سيناريو الانتصار وعودة شي من هيبة الزعيم



في احيان كثيرة لا يكون الهلال بقوته وعنفوانه وجاهزينه لكنه يقاتل بهيبته التي هزمت الاتفاق و حبست انفاس النصر الذي يعاني من فوبيا هيبة الزعيم حتى الثواني الاخيرة #الهلال_الاتفاق — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 1, 2019

رئيس الهلال أضاف : "الزعيم فريق متسلط، إذا ضرب أوجع وبنتائج كبيرة لأنه يثق أنه الأقوى، ويُجهز على خصمه ويقف له حتى إذا حاول النهوض صارعه مرة أخرى، الزعيم لا يفوز ويهرب وكأنه غير مصدق أنه منتصر".

مدرب النصر وبرونو أوفيني الأفضل في الجولة الـ25 بالدوري السعودي

يُذكر أن الهلال يحتل حاليًا وصافة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بينما خطف النصر الصدارة برصيد 54 نقطة.