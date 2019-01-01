فارس جمعة يُراهن على مستقبل الجزيرة ويكشف عن طموح الفريق

نصف قوام فريق الجزيرة تقريباً مكون من الوجوه الشابة خريجي أكاديمية الجزيرة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

راهن اللاعب الدولي الإماراتي فارس جمعة على مستقبل نادي الجزيرة خلال الفترة المقبلة بتواجد العديد من العناصر الشابة المهمة في الفريق.

جمعة قال في تصريحاته لصحيفة "الخليج العربي" أن الأمور تبدو مطمئنة في نادي الجزيرة، وعلى مستوى الفريق في خطوطه الثلاثة.

وأضاف جمعة في تصريحاته أن نصف قوام فريق الجزيرة تقريباً مكون من الوجوه الشابة خريجي أكاديمية الجزيرة.

وبالحديث عن طموح فخر أبو ظبي خلال الفترة المقبلة، قال جمعة أن الفوز في كل مواجهة لحجز مقعد في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وأكمل أن طموحنا هو الظفر بالمركز الثاني في ظل المنافسة المحتدمة من ناديي العين وشباب الأهلي، وما زال مركز الوصافة وفرصة نيله متاحة للجميع في الملعب.

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يُذكر أن جمعة قد ظهر بمستوى رائع مع الأبيض الإماراتي في كأس آسيا 2019، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للجزيرة الموسم الحالي.