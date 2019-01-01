فاران يدرس جدياً الرحيل عن ريال مدريد

المدافع الفرنسي غاضب من معاملة إدارة النادي له

يشعر المدافع الفرنسي رافائيل فاران، أن الرحيل عن ريال مدريد هو الخيار الأفضل له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فاران سيبلغ عامه السادس والعشرين في 25 أكتوبر القادم، بعد رحلة طويلة قضاها بصفوف النادي الإسباني.

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اللاعب يرتبط بعقد مع الميرينجي حتى عام 2022، ولكن يبدو أن ما حدث في الأشهر الأخيرة سيجعله يدرس النظر في مستقبله.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن فاران غاضب من الطريقة التي تعاملت بها إدارة ناديه مع الصيف الماضي.

ويأتي ذلك بعد عدم تكريمه بالشكل اللائق، لحصوله على كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب فرنسا.

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وهو عكس ما فعله برشلونة مع صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، وأتلتيكو مدريد مع الثلاثي لوكاس هيرنانديز وليمار وجريزمان.

وأوضحت الصحيفة أن حالة الغضب التي يمر بها فاران، تسببت في عدم حضوره حفل جوائز الكرة الذهبية في باريس مطلع العام الحالي.

ومن المتوقع أن تمثل هذه الأنباء دفعة قوية لكل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لرغبتهما التعاقد مع اللاعب الصيف القادم.