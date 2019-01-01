فاران عن ذكرياته مع ريال مدريد: لم أصدق رغبتهم في ضمي

تعرف على ما ذكره فاران حول بداية مسيرته الكروية وما حققه مع منتخب فرنسا

كشف رافائيل فاران، قلب دفاع ريال مدريد، عن ذكريات انضمامه للنادي الملكي ومسيرته مع منتخب فرنسا.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة فاران في الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

وفي كتاب عن السيرة الذاتية لفاران بعنوان "من اللعب في الحديقة إلى الفوز بكأس العالم" أدلى الفرنسي بتصريحات حول ريال مدريد بقوله: "لم أصدق أنّهم يرغبون في التعاقد معي حتى جاءت مكالمة زين الدين زيدان".

وتابع: "وقتها شعرت بالسعادة ولكن كان هذا يعني أنني لن أكون قادرًأ على الذهاب للسينما في الثامنة مساءً".

صاحب الـ 25 عامًا أشار إلى أنّه شعر بقيمة ريال مدريد حينما وصل بطائرته للعاصمة الإسبانية ليجد المئات من الصحفيين في انتظاره.

زلاتان إبراهيموفيتش: أنصح أي لاعب موهوب أن يبدأ مسيرته في أياكس، إذا كنت لاعب شاب وطموح فلا يوجد نادي أفضل من النادي الهولندي بالنسبة لك، عدد اللاعبين الكبار الذين خرجوا من أياكس أمر لا يصدق 🔴⚪️ pic.twitter.com/Q1IUlcoI3h — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

واختتم: "أفضل إنجاز حققته هو الفوز بكأس العالم في روسيا وخاصة بعد غيابي عن أمم أوروبا في 2016 وخسارة البطولة في اللقاء النهائي".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس يسعى لاستغلال موقف فاران في ريال مدريد للتعاقد معه.