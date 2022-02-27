فاران: العودة للعب بجوار رونالدو تجربة عظيمة

أعرب رافاييل فاران عن سعادته لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد داخل صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان فاران تزامل مع رونالدو من قبل في ريال مدريد قبل أن يرحل الأخير في صيف 2017 إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

والتقى اللاعبان من جديد في مانشستر بعد أن انضم فاران إلى الفريق في مطلع هذا الصيف قادمًا من ريال مدريد.

ماذا قال فاران؟

وتحدث الفرنسي لـ"كانال بلس" عن العلاقة القوية التي تربطه بالنجم البرتغالي: "لدينا علاقة جيدة للغاية، إنه شخص يحب المشاركة، يحب التحدث عن كل شيء هو يعرف كرة القدم من حيث الاستعداد البدني والعقلي".

وأضاف: "نحن لا نتردد في الحديث عن كل ما يحيط الحياة، إنها تجربة رائعة أن ألعب معه من جديد".

وماذا قال عن الاختلاف بين الدوري الإسباني والإنجليزي؟

وقال فاران: "الفرق الأكبر، هو كثافة المباريات، صحيح أنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، في كل مباراة يوجد الكثير من الضغط، وهناك الكثير من الهجمات المرتدة بالإضافة أنه لديك الكثير من المباريات".

وأضاف: "في إسبانيا، يكون الجو أكثر هدوءًا بعض الشيء، التدريبات أيضًا مختلفة".

واختتم تصريحاته: "بالنسبة لي، الأمر يمثل إعادة اكتشاف نفسك، ومن الجيد عدم البقاء في منطقة الراحة الخاصة بك والبحث بدقة عن أفضل ما يمكنك القيام به".

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