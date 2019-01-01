فابيان رويز يقدم الشكر لروبرت مورينو

رويز سجل أول أهدافه الدولية مع إسبانيا تحت قيادة مورينو

دافع فابيان رويز، لاعب المنتخب الإسباني عن مدربه روبرت مورينو وقدم له الشكر على ثقته.

وشارك رويز مع اللاروخا مساء اليوم، في الفوز على أرمينيا بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم، والتي انتهت بخمسة أهداف دون رد سجل رويز الأول منها.

تصفيات اليورو .. بأقل مجهود إسبانيا تقسو على رومانيا بخماسية

وقال لاعب نابولي الإيطالي في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا سعيد للغاية، للفوز وتسجيلي أول الأهداف مع المنتخب، المدرب منحني الثقة وأنا حاولت بذل قصارى جهدي مع الفريق".

وتابع: "كان من المهم أن ننهي التصفيات بتلك النقاط الثلاث على أرضنا ووسط جمهورنا، ونتمنى مواصلة العمل بتلك الطريقة وتحقيق الفوز في بطولة اليورو".

اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، رفض الحديث عن الأنباء التي انتشرت حول إقالة مورينو من تدريب اللاروخا وعودة لويس إنريكي من جديد.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن الاتحاد الإسباني سيعلن إقالة مورينو يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي كما سيكشف عن عودة إنريكي لتدريب المنتخب.

جدير بالذكر أن إنريكي رحل عن تدريب منتخب إسبانيا في شهر يونيو الماضي لظروف عائلية، وتولى روبرت مورينو المهمة خلفاً له.