تقارير .. إنريكي يقترب من العودة إلى إسبانيا ومورينو يرحل

مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء للكشف عن كافة التفاصيل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن إقامة مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء بحضور لويس روبياليس رئيس الاتحاد.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن الاتحاد الإسباني سيعلن في المؤتمر الصحفي عن إقالة روبرت مورينو المدير الفني الحالي للمنتخب وعودة لويس إنريكي.

وقاد مورينو منتخب اللاروخا إلى بطولة اليورو القادم، بعد تصدره مجموعته وفوزه على أرمينيا مساء الإثنين بخمسة أهداف دون رد.

صحيفة ماركا كشفت أن مورينو ودع اللاعبين عقب مباراة الليلة وأخبرهم برحيله، بعد أن أخبره روبياليس بالخبر، ورفض حضور المؤتمر الصحفي للمباراة.

وتشير التقارير، إلى أن الاتحاد الإسباني ينوي إعادة لويس إنريكي إلى منصبه القديم، الذي رحل عنه في يونيو الماضي.

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صاحب الـ 42 عاماً، تولى تدريب منتخب إسبانيا خلفاً للويس إنريكي الذي رحل لظروف شخصية بسبب إصابة ابنته بالسرطان والتي توفت في أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يتصدر ترتيب مجموعته في تصفيات اليورو برصيد 26 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن السويد صاحبة المركز الثاني.