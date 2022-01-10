غياب توريس وظهور فاتي.. برشلونة يعلن قائمة الكلاسيكو

أعلن نادي برشلونة عن قائمة الفريق المتجهة إلى السعودية لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

واختار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة 24 لاعبًا للتوجه إلى السعودية، رغم وجود ثلاثة أسماء لم تحصل على التصريح الطبي.

وشهد قائمة برشلونة تواجد الثلاثي أنسو فاتي، ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونج، وتوجههم إلى السعودية، قبل اكتمال تعافيهم بنسبة 100%.

وأشار برشلونة إلى أن الثلاثي لم يحصل على التصريح الطبي للمشاركة في مواجهة الكلاسيكو بعد، لكن يبدو أن هناك حالة تفاؤل بشأنهم.

الأمر الآخر، هو أن اسم فيران توريس لاعب برشلونة الجديد لم يظهر في قائمة "البلوجرانا"، ويبدو أن جهود الإدارة في تسجيل عقده لم تفلح حتى الآن.

برشلونة لا يزال يعاني من تضخم كتلة الرواتب رغم رحيل فيليبي كوتينيو إلى أستون فيلا الإنجليزي، ولم يتمكن حتى الآن من تسجيل عقد فيران توريس، ولذلك خرج من قائمة الكلاسيكو.

وضمت قائمة برشلونة الأسماء المعتادة، بداية من مارك أندريه تير شتيجن، وجيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكتيس، وداني ألفيش، وعثمان ديمبيلي، وممفيس ديباي، وعددًا من لاعبي "لا ماسيا".

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد مساء الأربعاء 12 يناير 2022، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

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