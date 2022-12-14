غياب المبررات .. النصر يرفض تأجيل مباراته أمام الشباب

النصر يعترض على تعديل موعد مباراة ديربي الرياض

رفضت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قرار لجنة المسابقات في رابطة دوري روشن للمحترفين، بتأجيل مباراة الفريق أمام الشباب.

وقررت لجنة المسابقات برابطة دوري روشن للمحترفين، تأجيل بعض مباريات في البطولة، بينها مواجهة الاتحاد والشباب بالجولة التاسعة. اقرأ التفاصيل

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي النصر، رفض تأجيل مباراة الفريق أمام الشباب بالجولة 13، لعدم وجود مبررات تستدعي ذلك.

وطالبت إدارة النصر خوض مباراة الشباب في موعدها دون أي تغيير، لإضرار الموعد الجديد بمباريات الفريق الأصفر القادمة.

وكان مقررًا أن تقام مباراة النصر والشباب يوم الخميس 12 يناير 2023، ولكن تم ترحيلها إلى يوم 14 من نفس الشهر، وهو الأمر الذي اعترض عليه مسؤولي العالمي.