10 غيابات - مانشستر يونايتد يسافر لمواجهة باريس بـ5 لاعبين شباب

الإصابات تضرب مانشستر يونايتد ليدخل المباراة بمجموعة غير مسبوقة من خريجي أكاديمية النادي

أعلى أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن قائمة فريقه المسافرة لمواجهة باريس سان جيرمان غداً الأربعاء.

مهمة يونايتد تبدو صعبة من الأساس، حيث خسر مباراة الذهاب بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بثنائية نظيفة، على أرضه ووسط جماهيره.

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وبالذهاب إلى حديقة الأمراء تتصعب الأمور بشكل أكبر، نظراً للغيابات العديدة بصفوف الشياطين الحمر.

وتشهد القائمة غياب بول بوجبا بعد طرده بمواجهة الذهاب، وكل من أندير هيريرا، نيمانيا ماتيتش، أنطوني مارسيال، جيسي لينجارد بسبب الإصابة.

ولنفس السبب لن يلعب أيضاً خوان ماتا الذي يعاني من إصابة في الفخذ، أليكسيس سانشيز المتوقع غيابه لمدة شهرين لمعاناته من مشكلة في الركبة.

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ويأتي الغياب المتوقع والطبيعي لأنطونيو فالنسيا، حيث تأكد عدم ظهوره مع الفريق حتى نهاية الموسم لإصابته في الكاحل، وكذلك المدافع الإنجليزي فيل جونز.

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وجاءت قائمة سولشار كالتالي :

حراس: دي خيا، روميرو، جرانت

دفاع: باييه، دالو، لينديلوف، شاو، سمالينج، ويليامز، أشلي يانج

وسط: فريد، جارنير، جوميز، مكتوميناي، بيريرا

هجوم: تشونج، جرينوود، لوكاكو، راشفورد

ويتواجد بذلك بالقائمة 5 لاعبين من أكاديمية مانشستر يونايتد، لعلاج النقص العددي الواضح بالفريق.