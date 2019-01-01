غموض موقف حميد أحداد من المشاركة أمام النجم الساحلي

يلتقي الزمالك أمام النجم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الزمالك عن موضوع موقف اللاعب المغربي حميد أحداد من المشاركة مع الفريق أمام النجم الساحلي التونسي.

ويلتقي الزمالك أمام النجم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

🎙️رئيس الزمالك: تمت طباعة 10 آلاف تذكرة خاصة بحضور مباراة الزمالك والنجم الساحلي، مجموع التذاكر المخصصة لجماهير الزماك بالمباراة هو 30 ألف تذكرة، وسيتم توزيع 20 ألف تذكرة أخرى في يوم المباراة من خلال منافذ بيع بالإسكندرية أمام ستاد برج العرب وفي منطقة سموحة ومن مقر نادي الزمالك. pic.twitter.com/gWxXbwIVoK — جول مصر (@goaleg) April 26, 2019

التقارير أكدت وجود شكوك حول جاهزية مهاجم الزمالك، المغربي حميد أحداد، ومدى لحاقه بمباراة "الأبيض"، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية.

وتتوقف مشاركة اللاعب في لقاء النجم وفقاً للرؤية الفنية كريستيان جروس والجهاز الطبي، الذي سيُحدد إمكانية الدفع باللاعب.

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ومازال أحداد يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف على أمل تجهيزه لمواجهة النجم، في الوقت الذى بدأ فيه حازم إمام المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، ليصبح جاهزاً للعودة لصفوف فريقه بعد شفاء إصابة عضلة السمانة.