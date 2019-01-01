عامر حسين يكشف عن طريقة اختيار الفريق المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المُقبل

لاتحاد المصري سيتم التقدم بطلب للكاف

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الكيفية التي سيتعامل بها الاتحاد المصري مع أزمة الأندية التي ستشارك في البطولة الأفريقية الموسم المقبل.

الدوري التمهيدي في البطولات الأفريقية لموسم 2019/2020 يبدأ أيام 9-10-11 أغسطس 2019 والعودة 23-24-25 أغسطس ثم دور الـ 32 سيكون في منتصف سبتمبر والعودة في نهاية الشهر ذاته.

ترتيب الدوري المصري الآن 📊



⏸️1⃣بيراميدز - 63 نقطة

🔺2⃣الأهلي - 61 نقطة

🔻3⃣الزمالك - 60 نقطة



💢جدير بالذكر أن بيراميدز لعب 29 مباراة بينما الأهلي والزمالك لعبا 27 مباراة حتى الآن



الدوري هذا الموسم 🔥😍 pic.twitter.com/S6GWPusaCE — جول مصر (@goaleg) April 25, 2019

حسين قال في تصريحات تلفزيونية أن الاتحاد المصري سيتم التقدم بطلب للكاف من أجل تأجيل إرسال أسماء الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية بالموسم المقبل.

المسؤول المصري أضاف في تصريحاته : " حسمت 3 أندية تواجدهم في المسابقات الإفريقية بشكل رسمي وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وذلك بعد تأكد حصولهم على المراتب الثلاث الأولى، وسيتبقى لنا تحديد بطل الكأس".

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يُذكر أن الاتحاد الإفريقي قد كشف عن مواعيد إرسال الاتحادات الأهلي أسماء الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية بالموسم المقبل، والذي سيكون بحد أقصى يوم 30 يونيو.