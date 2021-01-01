ما هي القنوات الناقلة لمباريات جلطة سراي في الدوري التركي؟

تعرف على القنوات الناقلة للدوري التركي ومباريات جلطة سراي الذي انضم له مصطفى محمد نجم الزمالك السابق في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

تتجه أنظار محبي كرة القدم في الوطن العربي من المحيط للخليج للدوري التركي، وذلك بعد أن انضم نجم نادي الزمالك مصطفى محمد لنادي جلطة سراي في سوق الانتقالات الشتوية 2021.

انتقل المهاجم المصري إلى الفريق الأصفر والأحمر بعد بنظام الإعارة لمدة موسم ونصف، ويتواجد في العقد بند أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار، لكن على الفريق تفعيل البند قبل 31 ديسمبر 2021 وأن يوافق عليه الزمالك.

ومع انضمام مصطفى محمد لجلطة سراي، بدأ عشاق القلعة البيضاء في كل مكان في البحث عن طريقة لمشاهدة مباريات النادي في جميع البطولات لا سيما الدوري التركي، وذلك لمتابعة نجم فريقهم الأول الذي تألق منذ انضمامه لفريقه الجديد.

من هو جلطة سراي الذي انضم له مصطفى محمد؟

فما هي القنوات الناقلة للدوري التركي؟ جول يحضر لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة للدوري التركي؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس على حقوق الدوري التركي منذ سنوات، لكنها لا تذيعه بشكلٍ كامل في الشرق الأوسط، بل تقوم بعرض بعض المباريات على شاشتها.

لكن، تنقل المجموعة القطرية مباريات الدوري التركي بشكلٍ كامل على نسختها التركية والفرنسية، والغير متواجدتان على النايل سات أو عرب سات الأقمار الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

تنقل مباريات جلطة سراي والدوري التركي أيضًا على بعض القنوات الأوروبية الأخرى، ويمكنك متابعتها إذا كنت تمتلك ميزة تشغيل هذه القنوات.

البطولة القنوات الناقلة الدوري التركي beIN SportsTurkey,

beIN Sports Fr,

Sport TV Potugal,

Sport Czechia

ما هو تردد القنوات الناقلة للدوري التركي؟

يمكنك ضبط القنوات الناقلة للدوري التركي من خلال الترددات التالية