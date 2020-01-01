غرامة كبيرة على أوباميانج بسبب هجومه ضد الكاف

قبل مباراة الجابون وجامبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أوباميانج وملاؤه ينامون على الأرض لساعات

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تغريم النجم الجابوني بيير أوباميانج مهاجم آرسنال، بسبب هجومه على الاتحاد من خلال المواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي.

أوباميانج اعترض على الطريقة التي تعامل بها الاتحاد مع الفريق الجابوني، والتي أدت إلى نوم اللاعبين على الأرض في المطار قبل مواجهة جامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

الاتحاد الأفريقي قرر تغريم اللاعب مبلغ 10 آلاف دولار، كعقاب على الهجوم العلني الذي قام به نجم المدفعجية.

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16 نوفمبر

فتح النجم الدولي الجابوني مهاجم نادي آرسنال بيير إيمريك أوباميانج النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب المعاملة التي تلقاها لاعبو منتخب بلاده في المطار.

وتستعد الجابون لمواجهة أمام منتخب جامبيا بمشاركة أوباميانج ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وسط إجراءات مشددة بسبب فيروس كورونا.

وحول ذلك، قال أوباميانج إنه تعرض لمعاملة مهينة هو وعناصر المنتخب الجابوني وكأنهم رهائن واضطروا للنوم على الأرض في المطار لساعات.

عند وصولهم إلى المطار ظلوا عالقين هناك مع تقارير تشير إلى أنه تم حجز جوازات سفرهم على الرغم من تقديم نتائج فحوصات فيروس كورونا إلى ضباط الهجرة لفحصها.

وتقطعت السبل بالفهود في المطار لعدة ساعات دون إنهاء للإجراءات التي تسمح بخروجهم والتوجه إلى الفندق مما أجبر بعض اللاعبين على النوم على الأرض.

وأضاف أوباميانج عبر مقطع فيديو نشره أثناء الفترة التي كان عالقًا فيها رفقة زملائه: "ما زلنا ننتظر دخول جامبيا، ومن المفترض أننا سنلعب الساعة 4 مساءً،. لطيف"

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وتابع: "لن ينجحوا في التأثير على عزيمتنا، أخيرًا في الحافلة. شكرًا على الحافز الإضافي يا جامبيا" جاء ذلك عقب دخولهم البلاد قبل المباراة بـ 10 ساعات فقط وفي السادسة من صباح اليوم.