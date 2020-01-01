ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن تصفيات كأس أمم أفريقيا، مواعيد ونتائج المباريات وترتيب مجموعات مصر والجزائر وتونس والمغرب، ونظام التأهل لنسخة الكاميرون 2021

أجريت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس 18 يوليو 2019، واستضافتها مدينة القاهرة قبل نهائي كأس الأمم 2019 بيوم واحد، والذي أقيم على أرض مصر في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو 2019.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخبًا، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سُحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.

ظهرت الكرة العربية بمظهر مشرف في كأس أمم أفريقيا 2019، ووصل منتخبان عربيان للمربع الذهبي، هما تونس التي اكتفت بالمركز الرابع بعد الخسارة من الكاميرون في مباراة تحديد المركز الثالث، والجزائر التي تستعد لمناطحة السنغال القوية جدًا في النهائي يوم الجمعة.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف سوياً على جدول مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 ما هو نظام التأهل للكان؟ وما هي مجموعات العرب؟ وأكثر من ذلك..

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ما هو نظام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021؟

تم تصنيف منتخبات إفريقيا إلى 5 مستوياتٍ حسب تصنيف الفيفا في يونيو 2019، وتغيب منتخبان عن التصفيات هما إريتريا والصومال.

بدأت منتخبات المستوى الخامس من الدور التمهيدي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، أما بقية المنتخبات فكانت بدايتها من دور المجموعات، وهو الدور الثاني والأخير في التصفية المؤهلة للكاميرون 2021.

شاركت 8 منتخبات في الملحق المؤهل لدور المجموعات، وهذا الدور كان عبارة عن مواجهات بنظام خروج المغلوب لعبت بنظام الذهاب والإياب، وتأهل منه 4 منتخبات للتصفية الرئيسية.

سيشارك منتخب الأسود غير المروضة في النسخة القادمة من كأس الأمم باعتبارها البلد المستضيف، لكنها ستتواجد في المجموعة السادسة في التصفيات كما حدث في تصفيات 2019، وكما أصبح معتادًا في مرحلة التصفيات لأكثر البطولات القارية على غرار كأس أمم أوروبا وكأس آسيا.

تتواجد 4 منتخبات في كل مجموعة من مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، ستتواجه جميعها ذهابًا وإيابًا وفي النهاية سيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021:

الدور الجولة الموعد التمهيدي الذهاب 7 أكتوبر 2019 الإياب 13 أكتوبر 2019 المجموعات الجولة الأولى 13 - 16 نوفمبر 2019 الجولة الثانية 17 - 19 نوفمبر 2019 الجولة الثالثة 9 - 17 نوفمبر 2020 الجولة الرابعة الجولة الخامسة 22 - 30 مارس 2021 الجولة السادسة

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غينيا 3 2 1 0 5 2 +3 7 2 مالي 3 2 1 0 5 2 +3 7 3 ناميبيا 3 1 0 2 2 4 -2 3 4 تشاد 3 0 0 3 1 5 -4 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بوركينا فاسو 3 2 1 0 5 2 +3 7 2 أوغندا 3 2 1 0 3 0 +3 7 3 مالاوي 3 1 0 2 2 5 -3 3 4 جنوب السودان 3 0 0 3 1 4 -3 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غانا 3 3 0 0 5 0 +5 9 2 جنوب أفريقيا 3 2 0 1 3 2 +1 6 3 السودان 3 1 0 2 4 3 +1 3 4 ساو تومي 3 0 0 3 0 7 -7 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجابون 3 2 1 0 4 2 +2 7 2 جامبيا 3 1 1 1 6 5 +1 4 3 الكونغو الديموقراطية 3 0 3 0 2 2 0 3 4 أنجولا 3 0 1 2 2 5 -3 1

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 3 2 1 0 7 1 +5 7 2 موريتانيا 3 1 2 0 3 1 +2 5 3 إفريقيا الوسطى 3 1 0 2 3 6 -3 3 4 بوروندي 3 0 1 2 1 6 -5 1

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الكاميرون 3 2 1 0 5 1 +4 7 2 موزمبيق 3 1 1 1 5 6 -1 4 3 الرأس الأخضر 3 0 3 0 2 2 0 3 4 رواندا 3 0 1 2 0 3 -3 1

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 3 1 2 0 2 1 +1 5 2 جزر القمر 3 1 2 0 2 1 +1 5 3 كينيا 3 0 3 0 3 3 0 3 4 توجو 3 0 1 2 1 3 -2 1

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 3 3 0 0 9 1 +8 9 2 زيمبابوي 3 1 1 1 3 4 -1 4 3 زامبيا 3 1 0 2 3 8 -5 3 4 بوتسوانا 3 0 1 2 1 3 -2 1

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 3 3 0 0 8 1 +7 9 2 الكونغو 3 2 0 1 5 2 +3 6 3 غينيا بيساو 3 1 0 2 3 5 -2 3 4 إي سواتيني 3 0 0 3 1 9 -8 0

المجموعة العاشرة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 3 3 0 0 9 1 +8 9 2 غينيا الاستوائية 3 1 0 2 4 5 -1 3 3 ليبيا 3 1 0 2 5 8 -3 3 4 تنزانيا 3 1 0 2 3 4 -1 3

المجموعة الحادية عشر المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوت ديفوار 3 2 0 1 4 3 +1 7 2 مدغشقر 3 2 0 1 8 4 +4 6 3 النيجر 3 1 0 2 3 7 -4 3 4 إثيوبيا 3 1 0 2 2 3 -5 3

المجموعة الثانية عشر المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 3 2 1 0 10 7 +3 7 2 بنين 3 2 0 1 3 2 +1 6 3 سيراليون 3 0 2 1 5 6 -1 2 4 ليسوتو 3 0 1 2 3 6 -3 1

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات أمم إفريقيا 2021؟

تُنقل كل مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب مباريات المنتخبات العربية، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة مالاوي - جنوب السودان الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-1 أفريقيا الوسطى - بوروندي الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-2 سيراليون - ليسوتو الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-1 نيجيريا - بنين الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-2 ناميبيا - تشاد الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-2 غينيا بيساو - إي سواتيني الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-3 الكاميرون - الرأس الأخضر الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-0 السودان - ساو تومي الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

21:00 السودان، 20:00 المغرب 0-4 السنغال - الكونغو الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-2 بوركينا فاسو - أوغندا الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-0 أنجولا - جامبيا الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 3-1 توجو - جزر القمر الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-0 موزمبيق - رواندا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-2 مصر - كينيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-1 الجزائر - زامبيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر 0-5 الكونغو الديموقراطية - الجابون الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-0 غانا - جنوب أفريقيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-2 مالي - غينيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 2-2 تنزانيا - غينيا الاستوائية الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-2 زيمبابوي - بوتسوانا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-0 المغرب - موريتانيا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-0 تونس - ليبيا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

21:00 ليبيا، 20:00 تونس 1-4 مدغشقر - إثيوبيا السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-1 كوت ديفوار - النيجر السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-1

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة إي سواتيني - السنغال الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 4-1 أوغندا - مالاوي الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-2 جنوب أفريقيا - السودان الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

15:00 السودان، 14:00 المغرب 0-1 جنوب السودان - بوركينا فاسو الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-1 تشاد - مالي الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 2-0 بنين - سيراليون الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-1 رواندا - الكاميرون الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-0 ليسوتو - نيجيريا الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 4-2 غينيا - ناميبيا الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-2 الكونغو - غينيا بيساو الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-3 الجابون - أنجولا الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 1-2 ساو تومي - غانا الإثنين 18 نوفمبر 2019،

21 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 1-0 جزر القمر - مصر الإثنين 18 نوفمبر 2019،

21 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-0 كينيا - توجو الإثنين 18 نوفمبر 2019،

21 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-1 الرأس الأخضر - موزمبيق الإثنين 18 نوفمبر 2019،

21 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 2-2 جامبيا - الكونغو الديموقراطية الإثنين 18 نوفمبر 2019،

21 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 2-2 بوتسوانا - الجزائر الإثنين 18 نوفمبر 2019،

21 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر 1-0 إثيوبيا - كوت ديفوار الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 1-2 بوروندي - المغرب الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 3-0 النيجر - مدغشقر الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 6-2 موريتانيا - أفريقيا الوسطى الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-2 زامبيا - زيمبابوي الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 2-1 ليبيا - تنزانيا الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

21:00 ليبيا، 20:00 المغرب 1-2 غينيا الاستوائية - تونس الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 تونس 1-0

الجولة الثالثة المباراة الموعد الملعب / النتيجة غينيا - تشاد الأربعاء 11 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-1 موريتانيا - بوروندي الأربعاء 11 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-1 السنغال - غينيا بيساو الأربعاء 11 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-2 كينيا - جزر القمر الأربعاء 11 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-1 ليبيا - غينيا الاستوائية الأربعاء 11 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 3-2 أوغندا - جنوب السودان الخميس 12 نوفمبر 2020،

15:00 مصر، 16:00 المغرب 0-1 غانا - السودان الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 السودان، 17:00 المغرب 0-2 زامبيا - بوتسوانا الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-2 الكونغو الديموقراطية - إي سواتيني الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-2 كوت ديفوار - مدغشقر الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-2 الكاميرون - موزمبيق الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-4 الرأس الأخضر - رواندا الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-0 الجابون - جامبيا الخميس 12 نوفمبر 2020،

20:00 مصر، 19:00 المغرب 1-2 الجزائر - زيمبابوي الخميس 12 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر 1-3 بوركينا فاسو - مالاوي الخميس 12 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر 1-3 النيجر - إثيوبيا الجمعة 13 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-1 نيجيريا - سيراليون الجمعة 13 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 4-4 المغرب - إفريقيا الوسطى الجمعة 13 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 1-4 تونس - تنزانيا الجمعة 13 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 تونس 0-1 جنوب إفريقيا - ساو تومي الجمعة 13 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-2 مالي - ناميبيا الجمعة 13 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-1 بنين - ليسوتو السبت 14 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-1 مصر - توجو السبت 14 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-1 الكونغو الديمقراطية - أنجولا السبت 14 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-0

نتائج الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

تخطى منتخب تشاد ليبيريا بركلات الجزاء بعد أن خسر في الذهاب بهدفٍ نظيف وفاز في الإياب بنفس النتيجة، وتخطى جنوب السودان سيشيل بثلاثة أهدافٍ لهدف، فيما صعد ساو تومي لتصفيات كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على موريشيوس بخمسة أهدافٍ لهدفين، وأخيرًا تخطت جامبيا جيبوتي بركلات الترجيح.

مواجهات الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2021: