غرامة المليون ريال تُهدد مشاركة الهلال والنصر والأهلي في دوري أبطال آسيا

قرار صارم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا صارمًا بشأن الغرامات المتأخر سدادها على أندية دوري أبطال آسيا لموسم 2019، إذ أبلغ جميع الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة القارية أنها لن تخوض مباراتها الأولى سوى بعد دفع الغرامات المتأخرة.

وتُشارك أندية الهلال والنصر والتعاون والأهلي من السعودية في دوري أبطال آسيا 2020، إذ سيبدأ الأهلي مشواره من الأدوار التمهيدية فيما سيلعب الثلاثي الآخر بدءاً من دور المجموعات.

قبل لقاء الحزم - الهلال يخسر نجمًا آخر

وبلغ مجموع العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي على أندية الهلال والنصر والأهلي خلال الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا 34 عقوبة قيمتها الإجمالية ما يزيد قليلًا عن 287 ألف دولار أمريكي أي ما يُساوي مليون ريال سعودي تقريبًا.

وفُرض على النصر نصيب الأسد من تلك العقوبات، بواقع 17 عقوبة بقيمة إجمالية 114.775 دولار أمريكي (430 ألف ريال سعودي)، ومن ثم الأهلي بـ11 عقوبة قيمتها الإجمالية 86 ألف دولار (322.611 ريال سعودي).

ويُعد الهلال الذي تُوج باللقب القاري الأقل تعرضًا للعقوبات بواقع 6 عقوبات بقيمة إجمالية 87 ألف دولار أي ما يُساوي 326.363 ريال سعودي، وخرج التعاون من تلك الحسابات كونه لم يلعب في نسخة العام الماضي.

وستكون الفرق الثلاثة مطالبة بسداد تلك المبالغ قبل انطلاق مبارياتها في دوري أبطال آسيا 2020، وإلا لن تلعب المباراة الأولى وقد تخسرها اعتباريًا.