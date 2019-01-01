قبل لقاء الحزم - الهلال يخسر نجمًا آخر

ثلاثة نجوم يغيبون عن الزعيم خلال لقاء الحزم

شهدت مران الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، غياب سالم الدوسري؛ جناح الفريق، الذي داهمته الإصابة، ليسبب صداعًا جديدًا للروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق.

الزعيم يحل ضيفًا على الحزم بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتواجد الدوسري في عيادة المستشفى بمقر النادي، إثر تعرضه لالتهابات في الركبة، ليتأكد غيابه عن لقاء الأزرق المقبل.

ويعد الدوسري ثالث لاعبي الهلال المصابين حاليًا، حيث يواصل الثنائي سلمان الفرج وكارلوس إدواردو أداء برنامجهما العلاجي.

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وفي سياق متصل، حضر مران الليلة الأمير فهد بن نافل؛ رئيس القلعة الزرقاء، والذي شهد تركيز المدرب الروماني على الجوانب الفنية، وانتهى بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ومن المقرر أن يطير الزعيم في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الأربعاء، متوجهًا إلى القصيم، للقاء الحزم.

الأزرق يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق ست نقاط عن الصدارة، وله مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن الزعيم عاد مؤخرًا من اليابان بعدما خاض منافسات كأس العالم للأندية قطر 2019 لأول مرة في تاريخه، والذي احتل به المركز الرابع بعدما تلقى الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.