غاضب من تجاهله؟ .. سبب غياب محمد صلاح عن حفل "ذا بيست"

في الوقت الذي حضر به الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي عن بعد، حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاختيار الأفضل في العالم بعام 2021 "ذا بيست"، غاب المصري محمد صلاح.

صلاح يخسر "ذا بيست":

بالأمس أقام الاتحاد الدولي حفل "ذا بيست"، والذي تنافس به على جائزة أفضل لاعب بالعام الثلاثي صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وليفاندوفسكي؛ نجم بايرن ميونخ الألماني.

وفاز البولندي بلقب الأفضل في العام، ليحصد ثاني جوائزه في 2021، إذ كان قد حصل على الكرة الذهبية أيضًا من "فرانس فوتبول".

وغاب صلاح حتى عن تشكيل الأفضل في العام، رغم وجوده ضمن الثلاثة المرشحين للقب، ليخرج من عام 2021 خالي الوفاض من الجوائز العالمية.

لماذا غاب صلاح عن حفل "ذا بيست"؟

نظرًا لظروف كورونا، حضر غالبية النجوم الحفل عن بعد، إذ كان يتم التواصل معهم عبر الإنترنت وقت إعلان الفائز بكل جائزة.

وبالفعل حضر ميسي وليفاندوفسكي عن البعد، لكن تم الاكتفاء بوضع صورة صلاح دون حضوره.

البعض فسر ذلك بأنه يشعر بالغضب لتجاهله في عام حقق به الكثير من الإنجازات على المستوى الفردي وتطور به كثيرًا، لكن حقيقة الأمر ليست كذلك.

الأمر يعود لمشكلة تقنية في التواصل مع صلاح، إذ لم يتوفر الإنترنت بصورة جيدة بالفندق الذي تقيم به بعثة منتخب مصر في الكاميرون.

صلاح يبحث عن إنجاز دولي:

يتواجد صلاح حاليًا مع منتخب بلاده في الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

الفراعنة خسروا مباراتهم الأولى في البطولة بهدف نظيف أمام نيجيريا، فيما حققوا الفوز في المباراة الثانية أمام غينيا بيساو بهدف نظيف، سجله صلاح.

ومن المقرر أن يحسم منتخب مصر صعوده لدور الـ16 غدًا الأربعاء، إذ يحتاج للفوز أمام السودان لضمان التأهل.

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