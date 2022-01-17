ميسي صوت لصديقه، ورونالدو لمنافسه .. تفاصيل أصوات "ذا بيست"

حصد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحت مسمى "ذا بيست".

ليفاندوفسكي تفوق على ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي ومحمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي.

فوز ليفاندوفسكي جعله يتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر من حقق اللقب الذي استحدث عام 2016 بواقع جائزتين لكل منهما.

لكن كيف كانت الأصوات، ومن صوت لمن في تلك الجائزة التي تقدم على أداء كل لاعب فرديًا على مدار العام؟ ذلك ما نعرفه فيما يلي.

على سبيل المثال، ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني قام بالتصويت لنيمار دا سيلفا زميله السابق في برشلونة والحالي في باريس سان جيرمان.

أما كريستيانو رونالدو فصوت بشكل مباشر لمنافسه في التصويت، روبرت ليفاندوفسكي الذي حقق الجائزة للعام الثاني على التوالي.

وليفاندوفسكي نفسه صوت لجورجينيو في المركز الأول، يليه ليونيل ميسي ثم كريستيانو رونالدو في المركز الثالث.