عودة متوقعة للمولد في تشكيل الأهلي أمام الشباب

جروس طالب لاعبيه على ضرورة مواصلة تحقيق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط كاملة

كشفت الحصة التدريبية الرئيسية التي أجراها فريق الأهلي أمس الخميس استقرار المدير الفني السويسري كريستيان جروس على الأسماء التي ستخوض مواجهة الفريق المُقبلة أمام نادي الشباب.

ومن المتوقع أن يُحري جروس تغييرات محدودة على القائمة الأساسية التي سيدفع بها في مباراة الشباب بدخول فقط اللاعب سعيد المولد الظهير الأيمن للقائمة الأساسية.

كما من المُقرر أن يعتمد مدرب الراقي على نفس اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الفريق الماضي أمام ضمك، أخر مباريات الفريق بالدوري السعودي للمحترفين.

كما من المتوقع الاستعانة بالثنائي العائد من الإصابة عمر السومة مهاجم الفريق وزميله يوسف بلايلي لاعب خط الوسط ضمن قائمة البدلاء رغبة في تجهيزهم للمواجهات المقبلة.

جروس طالب لاعبيه على ضرورة مواصلة تحقيق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط كاملة لتعزز من حظوظ الفريق في المنافسة على صدارة الترتيب.

كما شدد المدرب السويسري على أهمية وتنفيذ التعليمات المطلوبة بدقة كبيرة من قبل اللاعبين لتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة في المواجهة القوية أمام الليث.