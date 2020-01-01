عودة الشباب وذكريات الفتح .. فرق قد تحقق المفاجأة بالدوري السعودي

من يستطيع أن يكرر ما حققه الفتح موسم 2012-2013؟

مرت 4 جولات من الموسم الجديد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وسط نتائج مفاجئة من جانب بعض الفرق، سواء الإيجابية أو السلبية، وهو ما يفتح باب المنافسة أمام الجميع على الصدارة والمراكز المتقدمة، فهل تحدث المفاجأة؟

أبرز ظاهرة في الدوري السعودي هذا الموسم، هو عدم قدرة أي فريق في تحقيق العلامة الكاملة بعد الأسبوع الثالث من المسابقة، وهذا أكبر دليل على أن المنافسة بين جميع الأندية على أشدها.

هذا الموسم من الدوري السعودي للمحترفين، قد يشهد مفاجئة في ترتيب الفرق الأربعة الأولى على أقل تقدير، وذلك بظهور ضيف جديد على هذه المراكز، أو ربما وهو الاحتمال الأضعف، على قمة الترتيب.

المزيد من الفرق

وفي الموسم الماضي نجح فريق نادي الوحدة في اقتناص المركز الرابع، المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2021، كممثل جديد للكرة السعودية في البطولة القارية.

وهناك ظاهرة أخرى في الموسم الحالي، وهي النتائج السلبية التي حققها النصر في المباريات الثلاثة الأولى بالخسارة فيهم، قبل الفوز الأخير على القادسية، بالإضافة إلى الاتحاد الذي حقق انتصارًا واحدًا وتعادلين، وتلقى هزيمة واحدة، ما يدل على أن هناك فريقين من الفرق الكبرى بالدوري السعودي هذا الموسم، نتائجهم تشير إلى أنهم ابتعدوا عن المنافسة على القمة بشكل مبدئي.

ونستعرض سويًا، أبرز الأندية التي قد تنجح في تحقيق المفاجأة، سواء بالمنافسة على الصدارة، أو بخطف مركزًا في المربع الذهبي..

عودة الشباب

غاب الشباب عن المربع الذهبي للدوري السعودي منذ 6 سنوات، حيث آخر مرة كان متواجدًا فيه، في موسم 2013-2014، حينما احتل المركز الرابع، خلف النصر والهلال والأهلي بالترتيب.

وفشل الشباب خلال المواسم الستة الماضية، في حجز مركزًا بالمربع الذهبي، بسبب سوء نتائج الفريق المحلية، ليغيب عن البطولات القارية.

ولكن مع هذا الموسم، نجحت إدارة الشباب في إبرام التعاقد مع لاعبين مميزين، خاصة على مستوى الأجانب، وظهر الفريق بمستوى جيد جدًا، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة.

الشباب يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، متساويًا مع الهلال المتصدر، منتظرًا أي تعثر للأخير من أجل السيطرة على الصدارة، ثم يبدأ مشوار الحفاظ على تواجده بقمة الترتيب.

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نجح الفيصلي رفقة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، في إنهاء الموسم الماضي بشكل رائع، بعدما نجح في احتلال المركز الخامس، والمنافسة على المقعد المؤهل إلى دوري أبطال آسيا حتى الرمق الأخير.

ويواصل الفيصلي هذا الموسم مشوار ما قدمه خلال الموسم الماضي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 8 نقاط، جمعهم من انتصارين وتعادلين، حيث يعد الفيصلي واحدًا من 3 فرق لم تتلق الخسارة بالدوري السعودي حتى الآن، رفقة الهلال والشباب.

الفيصلي سيقاتل للحفاظ هذا الموسم على تواجده داخل المربع الذهبي، للتأهل إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ، ولكن الاستمرارية في النتائج الإيجابية، هي أكبر تحدي أمام أي فريق من أجل تحقيق الإنجازات.

يسير الرائد على نفس نمط الفيصلي، حيث يسعى للحصول على مركز في المربع الذهبي، بعدما نهى الموسم الماضي، منافسًا قويًا على المركز الرابع المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح الرائد في تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة، وتلقى هزيمة واحدة فقط، لينجح في احتلال المركز الخامس، برصيد 7 نقاط، ليثبت حضوره ضمن الفرق التي ستنافس على مركز بالمربع الذهبي.

واستطاع الرائد مع بداية الموسم إجراء العديد من الصفقات الجيدة، من أجل تدعيم صفوف الفريق، لتحقيق أهدافه.

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قدم نادي الفتح الموسم الماضي، أسوء موسم له ببطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ صعوده، حيث كان قريبًا من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، ولكن هذا الموسم سيكون له رأي آخر.

الفتح يريد استعادة ذكريات تتويجه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2012-2013 هذا الموسم، وذلك عن طريق تحقيق النتائج المميزة، وهذا ما يفعله النموذجي حتى الآن.

الفتح حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، ولكنه يقدم أداء أكثر من رائع، تشير إلى أنه سيكون منافسًا شرسًا على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا 2021.