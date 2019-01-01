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كأس خادم الحرمين الشريفين

عمر السومة يقود هجوم الأهلي أمام الوحدة في كأس خادم الحرمين

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الأهلي يلتقي أمام الوحدة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي قرار المدير الفني الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب الأهلي الاعتماد على المهاجم الدولي السوري عمر السومة في مباراة فريقه المقبلة أمام الوحدة.

الأهلي يلتقي أمام الوحدة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة ضمن مواجهات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان السومة قد عاد لتدريبات الأهلي عقب نهاية مشوار بلاده سريعاً في منافسات كأس آسيا، حيث خرج المنتخب السوري من الدور الأول.

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وشارك اللاعب في أخر حصتين تدريبيتين، ليؤكد جاهزيته للمشاركة مع الفريق في المواجهة الهامة أمام الوحدة.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي للتفوق على حساب الوحدة، خاصة وأن أخر مباراة جمعت بين الفريقين حسمها الفريق الوحداوي لصالحه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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