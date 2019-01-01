عمر السومة يطير إلى الكويت ويغيب عن مباراة الرائد

لن يلحق اللاعب بمواجهة الرائد، بعد غدٍ، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية خاصة عن ارتباط سفر السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، المفاجئ إلى الكويت، مساء أمس، بجوانب دعائية لعطر يحمل اسمه.

وبحسب التقارير لن يلحق اللاعب بمواجهة الرائد، بعد غدٍ، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحصل اللاعب السومة على إذن ليوم واحد بالسفر في ظل بعض ارتباطاته على أن يوجد اليوم في التدريبات ولن يكون هناك أي تأثير في البرنامج العلاجي.

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وأشارت التقارير إلى أن هدف آخر لرحلة الهداف المصاب في كاحل القدم، وهو حضور ملتقى للكتاب، على أن يعود خلال الأسبوع الجاري.

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يُذكر أن السومة يُعاني من إصابة عبارة عن التواء في الكاحل، تعرض لها خلال نزال الهلال 0/1 في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.