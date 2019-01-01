ماجد عبدالله: لا أخشى من مواجهات الهلال

الهلال يواجه النصر في ديربي الرياض لحسم قمة الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث ماجد عبدالله، نجم نادي النصر السابق، عن مواجهة ديربي الرياض بين العالمي والهلال، الجمعة المقبلة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتحسم مباراة ديربي الرياض قمة الدوري السعودي في الفترة الحالية، حيث ستكون مواجهة بين المتصدر "الهلال" والوصيف "النصر".

ووفقًا لما صرح به ماجد عبدالله لصحيفة "الرياضية" السعودية، أنه لا يخشى مواجهة الهلال في الوقت الحالي، وأن مواجهة الزعيم لا تربكه.

وقال عبدالله لـ"الرياضية": "أنا أخشى مباريات الهلال؟.. أسأل أسلافك"، في إشارة إلى عدم خشيته من الهلال في أي مواجهات سابقة.

ويستضيف النصر نظيره الهلال، على ملعب "الملز"، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء الجمعة.

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ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة بعد مرور 24 مباراة، ويحل النصر وصيفًا برصيد 54 نقطة.