عمر السومة يُطمئن جماهير الأهلي على إصابته أمام الرائد

سيجري اللاعب مزيد من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة

وجه اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، رسالة خاصة إلى جماهير النادي الأهلي عقب الإصابة الي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي الرائد.

اللاعب الدولي السوري تعرض للإصابة بخلع في الكتف قبل نهاية مواجهة الرائد بدقائق قليلة، بعدما نجح في تسجيل هدفين قاد بهما فريقه لانتزاع فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونشر اللاعب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق “سناب شات” عقب اللقاء: “الفحوصات الأولية أكدت تعرضي لخلع في الكتف”.

وواصل العقيد : “لا أعرف مدة غيابي عن الملاعب حتى الآن، لكنني أتمنى ألا تكون طويلة كي أساعد الفريق في تحقيق طموحات الجماهير”.

وأنهى السومة تصريحاته بقوله: “أشكر كل من سأل عني وأتمنى الخير لي وللنادي فيما هو قادم”.

وكان النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي قد كشف عن طبيعة إصابة السومة الذي تعرض لها خلال مواجهة الرائد ومدى خطورتها على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف".

الأهلي يكشف حجم إصابة عمر السومة

وأضاف البيان عبر الموقع الرسمي للأهلي: "سيجري اللاعب مزيد من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة"، ويسعى النادي الوقوف على مدى الإصابة.