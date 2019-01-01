عمر السومة يخضع للفحص الطبي وتوقعات بغيابه 10 أيام

كان السومة قد خرج اضطراريًّا في الدقيقة 57 أمام السد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يخضع اللاعب الدولي السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لفحص طبي اليوم في جدة، عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب أمام السد القطري.

وكان السومة قد خرج اضطراريًّا في الدقيقة 57 أمام السد، بعد 6 دقائق من إحرازه هدف فريقه الوحيد في المباراة.

الأهلي كان قد خسر بنتيجة 2\1 في المباراة التي جمعته بالفريق القطري في خامس جولات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

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✨ أفضل لاعب في مواجهة #النصر_الوصل لم يُكمل المباراة نظرًا لتعرضه للإصابة في الدقيقة 79' وينتظر جمهور الفريق الفحوصات للاطمئنان على لاعبهم 🙏 pic.twitter.com/BxC7hLrLaB — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 8, 2019

تقارير مقربة من الأهلي أشارت إلى أن الإصابة تم تشخيصها بالعضلية وهي ما تحتاج إلى راحة 48 ساعة من أجل أجراء الفحص الطبي.

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ومن المنتظر أن يتم الكشف عن مدة غياب اللاعب عن الفريق، والتي لن تتجاوز 10 أيام على الأرجح.