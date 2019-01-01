خاص | السومة: هذا سبب إخفاق سوريا الآسيوي وأختار الدوسري والشهري والمولد للانضمام للأهلي

السومة كشف عن إمكانية رحيله عن الأهلي، ورغبة النصر للحصول على خدماته، ورأيه في برانكو وعودة جروس.

كشف اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي عن العديد من الأسرار الخاصة به على الصعيد الشخصي وخلال مشواره الاحترافي في تصريحات خاصة للنسخة العربية من موقع جول، برعاية "كول أوف ديوتي".

نجم النادي الأهلي كشف لـ"جول" عن أنه تلقى عروضًا للرحيل عن الأهلي، ولكنه رفض، حيث قال: "تلقيت عروض كثير وأرقام خيالية وامتيازات رائعة، ولكني أبحث عن الاستقرار في المقام الأول، لأن عائلتي معي، وإذا لم أكن مستقر لن أقدم المستوى المطلوب لو لعبت في أفضل نادي في العالم، أهم شيء الراحة النفسية، والنادي والبيئة المتواجد فيها لابد أن يكونا مناسبان".

عمر السومة تابع: "تلقيت عرض برقم خيالي من الصين، ولكني رفضته لأنني لن أستطيع العيش في الصين، لا أبحث عن الأموال، أنا مرتاح بالأهلي وأحبه كثير، فأنا هنا منذ 6 سنوات".

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مهاجم الأهلي أردف: "قد أظل في جدة مدى حياتي إذا ما رجعت على سوريا، صعب أن أترك نادي وجمهور يحبني منذ 6 سنوات، فهم نقطة ضعفي، لأنني صبرت على أمور كثيرة بسببهم".

قائد سوريا واصل: "كل ما يهمني نادي الأهلي وجمهوري، ولا يهمني أحد مع احترامي للجميع".

السومة تحدث عن إخفاق المنتخب السوري في كأس أمم آسيا، حيث قال: "فشلنا في آسيا، والمسؤول عنها في المقام الأول اللاعبين، فهناك البعض يلعب لنفسه فقط، تحدثنا عن هذا الأمر وتأخرنا بعد مباراة الأردن، والمنتخب الاسترالي كان قويًا".

واستطرد قائلًا: "اليوم نعمل شغل غير طبيعي على التصفيات، سواء على مستوى المنتخب السوري أو اتحاد كرة القدم، والجهاز الفني يضم 10 أشخاص فقط، وجلست مع القائمين على الرياضة في سوريا، وطلبت منهم العمل، لأن هناك بعض المنتخبات الأخرى التي تدفع ملايين لتحقيق أهدافها، وما وصلنا له في التصفيات بعد العمل الشاق".

المهاجم السوري كشف عن بعض اللاعبين الواعدين سيكون لهم مستقبل كبير مع نسور قاسيون، حيث قال: "هناك بعض اللاعبين في المنتخب الأوليمبي، سيكون لهم مستقبل باهر مع المنتخب السوري الأول، أمثال كامل حميشة وكواي وورد سلامة وعبد الله الشامي، والعديد من اللاعبين".

واستكمل حديثه: "لم نحقق أي شيء وفجر إبراهيم طلب منا التواضع، ونركز على الصعود إلى كأس العالم وكأس آسيا، والجميع يحب المدرب في المنتخب السوري، لأنه رائع جدًا ويحتاج للدعم من الجميع".

وواصل: "انتقالي للدوري السعودي، غير طريقة تفكيري وأثر على مستقبلي بشكل كبير، ودائمًا أتحدث مع والدي مع انتهاء كل مباراة".

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بعد سؤاله عن لاعبين يتمنى ضمهم للأهلي من أندية أخرى، قال السومة: "أختار سالم الدوسري من الهلال ويحيى الشهري من النصر وفهد المولد من الاتحاد للانضمام إلى الأهلي".

وأشار السومة إلى أنه يفضل لقب العقيد عن إبراهيموفيتش العرب أو كريستيانو العرب، وتابع: "أصعب مدافع واجهته كان ديجاو لاعب الهلال، كنت أحب زين الدين زيدان وياسر القحطاني، وأشجع ريال مدريد ومنتخب فرنسا".

وكشف السومة عن أفضل لحظاته في الملاعب والأسوء، حيث قال: "أفضل لحظة في حياتي الكروية، بعدما ساهمت في وصول سوريا إلى الملحق المؤهل لكأس العالم، وتتويج الأهلي بالدوري السعودي، والأسوء عندما نزلنا درجة ثانية مع الفتوة السوري".

واختتم عمر السومة حواره مع جول قائلًا: "أفضل لاعب سعودي عبد الفتاح عسيري، أفضل أجنبي دجانيني تفاريس، صديقي المقرب ياسر المسيليم، أكثر لاعب يضحك عمر السومة في المنتخب مصلح النجدلي والأهلي سلمان المؤشر، لاعب يستحق الأفضل من الفيفا هو ليونيل ميسي".

"جول" أجرى هذا الحوار مع الكابتن عمر السومة، سفير لعبة "كول أوف ديوتي" إصدار "مودرن وورفير".