ماذا ستفعل إذا كنت في مكانة عمر السومة؟

هل أخطأ عمر السومة؟ بالطبع نعم، ولكن هناك أمور يجب أن تعرفها

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أزمة كبيرة تفجرت داخل الشارع الرياضي السعودي، بعد ما بدر من السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، خلال مواجهة الهلال الأخيرة.

التقطت إحدى العدسات مقطع فيديو للمهاجم السوري، وهو يلقي بقميص النادي الأهلي على الأرض، بطريقة اعتراضية على عدم الدفع به في لقاء الهلال المصيري.

تصرف السومة تسبب في غضب بين جماهير النادي الأهلي، ولكن هناك عددًا لا بأس به من الجماهير دافع عن المهاجم السوري، ورأى أن ما بدر منه حادث عابر ولن يؤثر على علاقته بالجماهير.

دعونا ننظر إلى الأمور بعقلانية شديدة، دون التجني على عمر السومة، الذي قدم ومازال يقدم الكثير لناديه الذي طالما يتغنى بحبه واعتزازه بالتواجد داخل جدرانه.

عمر السومة نجح في أن يصبح نجم الأهلي الأول، بل وفي بعض الأحيان الأوحد، وهو الأمر الذي له ثمن بكل تأكيد، والثمن هنا لن يدفعه المهاجم السوري وحده، بل يجب على الجميع تقدير ما يقدمه رفقة الراقي.

علاقتي بالأهلي والاهلاويين لايمكن ان يزحزها حاسد أو مغبون ولست ملزم بالتبرير لأحد انا للاهلي والأهلي لي والله ولي التوفيق — Omar Al Somah (@omaralsomah) April 16, 2017

التقدير فقط هو ما يريده عمر السومة من الجميع، لأن هناك من ينظر له بنظرة أنه ماكينة أهداف يجب أن لا تتوقف، وتناسى بأنه بشر ومثله مثل زملائه اللاعبين، قد يكون في مستواه وقد يحدث هبوط، وهذا الأمر ينطبق على كافة اللاعبين لا أستثني أحدًا.

إذا صام السومة عن التهديف في مباراة أو أكثر، الغالبية العظمى تقوم ضده، وتتهمه بالكثير والعديد من الاتهامات، وبمجرد العودة للتألق، نفس الأشخاص يقومون للتصفيق الحار له، ويتغنوا بما يقدمه الدولي السوري.

هل يعقل هذا؟ مثل تلك الضغوط النفسية والمعنوية تتسبب في عدم تركيز أي لاعب في العالم، حتى لو كان الأرجنتيني ليونيل ميسي او البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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أكاد أجزم أن نسبة لن تقل عن 90% مِن مّن يقوموا بمهاجمة السومة، يجلسون تحت مكيف الهواء في منازلهم، ممدين أرجلهم، ولا يشعرون ما يتعرض له عمر السومة.

عمر السومة جوهرة عربية وموهبة من الصعب تكرارها في ملاعبنا، يجب علينا دعمه وعدم التوجه نحو ذبحه، وأكبر دليل على صدق ما أقوله، هو اعتذار اللاعب لجماهير الراقي التي تقدره وتحترمه بكل تأكيد.