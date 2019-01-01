أيهما الأفضل - السومة الموسم الحالي vs الماضي؟

العقيد سيكون أفضل حالًا مع أبيه الروحي

يعلق جمهور الأهلي السعودي آماله في السنوات الأخيرة على السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، منذ أن انضم لصفوف الراقي في صيف عام 2014.

السوري تعرض لانتقادات واسعة خلال الموسم الماضي، ووجهت له اتهامات الجماهير بالتقصير وتراجع المستوى، في الوقت الذي كان هو يطلب به الخروج على سبيل الإعارة لأي فريق آخر بحثًا عن استعادة هويته، في ظل كثرة المشكلات بالنادي.

الآن وبالموسم الحالي العقيد يشعر براحة أكبر، بعدما قضى الثلاث مباريات الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حالة تخبط في ظل تولي المدرب الكرواتي الذي أُقيل برانكو إيفانكوفيتش، والذي لم يشعر السومة بالراحة تجاه طريقته في التدريبات وإدارة المباريات، لكن عاد مدربه الذي حقق نجاحات معه من قبل السويسري كريستيان جروس، وقاد الفريق بداية من الجولة الرابعة.

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رغم الانتقادات التي تعرض لها المهاجم السوري في الموسم الماضي إلا أنه وبالنظر لأرقامه، فهو كان أفضل حالًا في العشر جولات الأولى بالموسم الماضي عنه بالحالي، لكن ليس بصورة كبيرة.

ونستعرض في السطور التالية أرقام السومة بين الموسم الماضي والحالي فقط في العشر جولات الأولى في كليهما..

العشر جولات الأولى بالموسم الحالي أرقام عمر السومة العشر جولات الأولى بالموسم الماضي عشر مباريات من عشر عدد المباريات تسع مباريات من عشر 6 عدد الأهداف 6 2 أهداف من تسديدات من خارج الصندوق 0 4 أهداف من تسديدات من داخل الصندوق 6 0 تمريرات حاسمة 3 3 صناعة فرص 6 7 فرص ضائعة 3 65 تمريرات ناجحة 75 47 تمريرات خاطئة 36

بالنظر إلى الجدول أعلاه، فحصيلته التهديفية لم تتغير سواء بالزيادة أو النقصان، لكن مهارة التسديدة من خارج صندوق الـ18 تطورت، لكنه في الوقت نفسه، أصبح كثير إهدار الفرص، بجانب تراجع دقة تمريراته وزيادة معدل التمريرات الخاطئة.

والمؤكد أن العقيد سيعود إلى سابق عهده الذهبي فيما تبقى من الموسم في ظل تواجد أبيه الروحي جروس.