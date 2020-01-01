رسميًا - الأهلي يتعاقد مع طلال العبسي

المدافع دخل الفترة الحرة مع التعاون

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع طلال العبسي؛ قائد التعاون.

ولم يكشف النادي الجداوي عن أي تفاصيل للصفقة، وما إذا كان سينضم للفريق في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري، أم أنه تم شراء المتبقي في عقده مع سكري القصيم، لينضم للراقي في يناير الجاري.

وكان اتحاد جدة قد دخل في مفاوضات قوية مع مدافع السكري إلا أن الأمور المادية حالت دون إتمام الصفقة، لتتحول وجهة اللاعب إلى الراقي.

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العبسي صاحب الـ26 عامًا شارك الموسم الجاري في 16 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، سجل خلالها هدفين.

وقاد العبسي سكري القصيم للتتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، بجانب تأهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 للمرة الثانية في تاريخ التعاون.

وكان العبسي قد ارتدى قميص التعاون في صيف عام 2015 بعدما رحل عن الاتحاد في صفقة انتقال حر.