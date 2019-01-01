عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إعادة اللاعب للمعسكر

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عودة عمرو وردة إلى معسكر الفراعنة بعد أيام قليلة من استبعاده.

وردة واجه اتهامات بالتحرش ونشرت له عارضة مكسيكية مقطعًا جنسيًا مما تسبب في استبعاده من المنتخب.

ونشر شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لوردة من داخل المعسكر مؤكدًا عودة صاحب الـ 25 عامًا.

وكان وردة قد اعتذر عن الأزمات الأخيرة التي تسبب فيها واعدًا بتحسين الأمور في المستقبل.

ولم ينشر الاتحاد المصري بيانًا رسميًا للإعلان عن عودة اللاعب.

جدير بالذكر أنّ لاعبو المنتخب المصري تضامنوا مع اللاعب بعد استبعاده من المنتخب كما كتب محمد صلاح تغريدة لدعمه والمطالبة بعودته.