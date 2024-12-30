"أجبروه على الضحك" .. علي الحبسي يتعرض لموقف كوميدي قبل مواجهة المنتخب السعودي وعمان!

قمة نارية مرتقبة في نصف نهائي كأس خليجي زين 26..

تعرض الدولي العُماني علي الحبسي، حارس مرمى الهلال السابق، لموقف كوميدي، بشأن رأيه حول المواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي، في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وضرب المنتخب السعودي موعدًا مع سلطنة عمان في دور الأربعة من كأس الخليج، بعدما نجح الأخضر في انتزاع وصافة المجموعة الثانية، حيث تقام المباراة على ملعب جابر المبارك، الثلاثاء، فيما يصعد الفائز من المواجهة، إلى النهائي، ليقابل المتأهل من الكويت والبحرين.

وتداول نشطاء مقطع للحبسي، والذي تلقى سؤالًا بشأن توقعاته لتأهل منتخب عمان للنهائي على حساب السعودية، ليفضل الحبسي الهدوء وعدم إبداء أي رد فعل، فيما تم إجباره على الضحك، كما علّق المدرب الوطني خالد العطوي، بأنه شاهد على توقعه بصعود بلاده للمباراة النهائية.

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وكان نائب رئيس الاتحاد العراقي، يونس محمود، قد علّق على ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج، بالضحك، وهو الأمر الذي عرّضه لانتقادات واسعة من قِبل اللاعبين والجماهير والأوساط الرياضية السعودية، قبل أن ينجح الأخضر في إقصاء أسود الرافدين من البطولة، بعد الفوز بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

وعقب تحديد مواجهة السعودية وعمان، أطلق علي الحبسي تصريحًا يحمل نبرة التحدي، قائلًا إنه متفائل من تلك المواجهة، رغم تمنيه بأن تكون في النهائي، وليس نصف النهائي، وأوضح أن البطولتين اللتين حصل عليهما المنتخب العماني، كان المنتخب السعودي طرفًا فيها.