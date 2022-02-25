طلب فرانك لوبوف، مدافع تشيلسي ومنتخب فرنسا الأسبق، من كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الحالي، التفكير في الاعتزال، قبل فوات الأوان.

وعاد رونالدو، إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الحالي قادمًا من يوفنتوس، وبدأ الموسم بشكل قوي، ولكنه تراجع بشكل ملحوظ ولم يسجل إلا هدفًا واحدًا في عام 2022.

ويواجه صاروخ ماديرا الذي أتم عامه الـ 37 هذا الشهر، شبح رقم سلبي لم يحققه منذ عام 2009، عندما فشل في تسجيل أقل من 20 هدفًا في الدوري، وحتى الآن رونالدو في رصيده تسعة أهداف فقط هذا الموسم في البريمييرليج وأمامه 12 مباراة لتفادي هذا الرقم.

وقال لوبوف في تصريحات لشبكة "ESPN": "هناك وقت يجب أن نفكر فيه ماذا نفعل في حياتنا المهنية، وأعتقد أن هذا الوقت حان لرونالدو ليتناقش مع نفسه ومع عائلته ليعرف ماذا سيفعل في بقية مسيرته".

وتابع: "لا أريد أن أرى رونالدو وأشفق عليه، لقد كان على القمة لسنوات عديدة، لا أريده أن يكون لاعبًا عاديًا، أريده أن يعتزل وهو على القمة بدلًا من أن يستمر لعامين أو ثلاثة وألا يكون اللاعب الذي اعتدنا أن نشاهده".

ويستعد رونالدو مع مانشستر يونايتد، لمواجهة واتفورد، مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

جدير بالذكر أن البرتغالي الدولي، شارك هذا الموسم في 29 مباراة بكافة المسابقات مع الشياطين الحمر، نجح خلالها في تسجيل 15 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين.

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