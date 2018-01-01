على خلفية العنصرية ضد كولويبالي| وزير الداخلية ينتقد عقوبات جماهير إنتر

الاتحاد الإيطالي عاقب جماهير إنتر ولكن وزير الداخلية يرى القرار مجحفًا. تعرف على التفاصيل

انتقد ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي، معاقبة جماهير إنتر على خلفية الهتافات العنصرية التي طالت لاعب نابولي، كاليدو كوليبالي.

الاتحاد الإيطالي قرر معاقبة النيراتزوري بحرمانه من الجماهير في مباراتين بجانب غياب أولتراس كورفا نورد على لقاء آخر إضافي.

وقال سالفيني في تصريحات صحفية: "علينا أن نتعقل قليلًا قبل الحكم على الأمور، ليس منطقيًا أنه في عام تعرض حوالي 300 حكم للاعتداء من اللاعبين أو مدربين ويتم توجيه الانتقادات والعقوبات للجماهير".

وتابع: "يجب ألا يتم تدمير جميع المشجعين وأن يدفع الملايين ضريبة خطأ قلة، فيجب أن تكون العقوبة شخصية ومن ارتكب خطأً يُعاقب والباقي لا يُحرم من التواجد في المباريات".

نادي إنتر يعلن تضامنه مع كوليبالي ضد العنصرية 🤝



رُقيّ.. إنسانية.. تحضّر! 👏



(📸: @Inter ) pic.twitter.com/IA6JdieNdK — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وطلب وزير الداخلية عقد اجتماع عاجل لدراسة الأحداث ومعرفة أسباب ما حدث لكوليبالي.

وحول اقتراح رئيس بلدية ميلانو بمنح شارة قيادة إنتر لأسامواه ، سخر سالفيني من الأمر بقوله: "لا أدري كيف يحل هذا الأمر أزمة العنصرية في الملاعب؟".

واختتم: "كوليبالي لاعب رائع وهو الأقوى. أعتقد أنني أحب رؤيته يلعب في ميلان".

ورفض الاتحاد الإيطالي تأجيل مباريات الجولة 19 من الكالتشيو.