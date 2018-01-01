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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

الاتحاد الإيطالي يقرر إقامة لقاءات الجولة الـ 19 في موعدها

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الاتحاد الإيطالي يؤكد في بيان رسمي أن مواعيد مباريات الجولة الـ 19 من الدوري بعد احداث الشغب التي صاحبت مواجهة نابولي وإنتر.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن مواعيد الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإيطالي لن تتغير بناءً على ما وقع بالأمس من أحداث شغب في مواجهة إنتر ونابولي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها جابريال جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي وأكد خلالها أن أيًا من أحداث الأمس لن يؤثر على جدول مباريات البطولة.

وقال جرافينا في تصريحات: "كرة القدم ستلعب يوم السبت المقبل كما هو من المفترض أن يحدث، المباريات ستقام كما هو مخطط لها من قبلنا، ولن يتوقف الدوري".

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وكانت مواجهة إنتر ونابولي قد شهدت أحداثًا مأساوية خارج ملعب جوسيبي مياتسا بعد أن تصارعت جماهير الفريقين مما أدى لوفاة أحد جماهير إنتر.

وتعرض أربعة من جماهير فريق نابولي لجروح في أجسادهم ثلاثة منهم جروحهم بسيطة بينما تعرض الرابع لجروح غائرة.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن جرافينا يفكر في إيقاف مباريات الدوري الإيطالي مؤقتًا بسبب حالة الوفاة التي وقعت بالأمس.

جدير بالذكر أن الدوري الإيطالي ينظم للمرة الأولى في تاريخ مباريات في أيام العطلة الشتوية على شاكلة الدوري الإنجليزي.

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