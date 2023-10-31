عقوبة محتملة على النصر! .. لجنة الانضباط ترصد "تجاوزًا" ضد التحكيم

عقوبة مرتقبة من لجنة الانضباط والأخلاق

تستعد لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لـ"توقيع" عقوبة على أحد أندية المملكة، خلال الساعات القليلة القادمة؛ وذلك بعد نهاية منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وضمنت أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي وأبها والخليج، التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث من المقرر إقامة القرعة، مساء الخميس القادم.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، رصد "الانضباط"، تهكم من أحد الأندية، على لقطة تحكيمية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لجنة الانضباط والأخلاق رصدت تغريدة لنادي؛ (تهكم) على لقطة تحكيمية.. وستصدر عقوبة ضده".

وكان نادي النصر، قد أثار الجدل، مساء يوم الثلاثاء، بنشرة تغريدة تتعلق بـ"إلغاء" هدفه في مرمى الاتفاق، والذي سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ بداعي وجود حالة تسلل على زميله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي لم يلمس الكرة.

جدير بالذكر أن النصر، فاز (1-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، في الأشواط الإضافية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة الكأس.