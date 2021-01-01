عرض محسن لنجم ريال مدريد ينهي آمال باريس وبايرن ميونخ في ضمه

النادي الإسباني قرر رفع راتب لاعبه

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، التقدم بمحاولة جديدة من أجل الحفاظ على خدمات جناحه لوكاس فاسكيز.

اللاعب الإسباني عقده ينتهي مع ريال في يونيو القادم، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن من أجل استمراره مع الفريق لفترة أطول.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل فاسكيز، ولكن يبدو أن ريال قرر إنهاء الجدل في أقرب فرصة ممكنة بعرض جديد.

ما قيمة العرض الأول للتجديد مع فاسكيز؟

في البداية اقترح ريال حصول اللاعب على نفس راتبه الحالي "3.5 مليون يورو في الموسم"، مع تضمين تخفيض الراتب بنسبة 10% بسبب أزمة فيروس كورونا.

صاحب الـ29 سنة جعل الأمور واضحة، بأن أولويته هي البقاء مع ريال مدريد، بسبب علاقته المميزة بالمدرب زين الدين زيدان.

الفرنسي اعتمد على اللاعب بنسبة 64% من مباريات الفريق هذا الموسم، ودفع به ليحل أزمة الظهير الأيمن بالفريق.

كيف يبدو العرض الجديد من ريال مدريد؟

صحيفة "as" أكدت أنه بعد سلسلة من جولات المفاوضات، والنظر إلى مصالح كل الأطراف، تقدم ريال بعرض محسن لتجديد عقد فاسكيز.

ويشمل ذلك رفع راتبه إلى خمسة ملايين يورو لكل موسم، مقابل توقيعه على عقد جديد مدته ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وهو ما يضمن بقاء اللاعب لفترة أطول، ليواصل رحلته مع ريال التي بدأت بمراحل الشباب في 2007.

ماذا قدم فاسكيز مع ريال هذا الموسم؟

الجناح الإسباني شارك في 34 مباراة مع الفريق، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة 8 آخرين بكل البطولات.

اللاعب ساعد ريال في أكثر من مركز بسبب الإصابات، حيث لعب كظهير أيمن وجناح ولاعب وسط أيمن.

وارتبط فاسكيز طوال الفترة الماضية للانتقال للعديد من الفرق، أبرزها مانشستر يونايتد، تشيلسي، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، لكن يبدو أنه سيبقى في مدريد.

اقرأ أيضًا ..