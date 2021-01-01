السجن لنجم ريال مدريد السابق بسبب المتاجرة بصور إباحية لأطفال

يعترف بجريمته..

أصدرت محكمة دوسلدورف الجزئية حكمًا رادعًا على كريستوف ميتسلدر بالسجن لمدة 10 أشهر مع الرقابة المشددة لحيازته وإعادة توجيه ملفات إباحية لأطفال وشباب.

ميتسلدر كان لاعبًا سابقًا في ريال مدريد بالفترة بين 2007 وحتى 2010، كما لعب لعمالقة الدوري الألماني شالكه وبوروسيا دورتموند قبل الاعتزال عام 2014.

ووفقًا للمعلن، فإن ميتسلدر قد اعترف بحياة 18 ملفًا وأنه قام بإرسالهم إلى آخرين، وقد تم العثور على إجمالي 297 ملفًا على هاتفه المحمول الذي ضُبِط عام 2019.

التعقيب الأول للاعب بعد المحاكمة أتى إيجابيًا للغاية، حيث اعترف بجريمته وقال "لقد أرسلت هذه الصور رغم أنني أعرف المعاناة التي لا توصف تجاه الأطفال وراء كل ملف".

كما أضاف "بالرغم من التزامي الاجتماعي تجاه الأطفال، أترك ورائي جرحًا لن يلتئم أبدًا".

وأتم صاحب الـ40 عامًا "سأضطر إلى التعايش مع هذه الجراح حتى نهاية حياتي".

ومثّل ميتسلدر منتخب ألمانيا الأول في 41 مباراة، وكان من ضمن الفريق المشارك في كأس العالم 2002 وكذلك 2006.

أما مسيرته في ريال مدريد فلم تكن الأفضل، حيث خاض فقط 23 مباراة ولم يستطع زيارة شباك أي نادٍ بالقميص الملكي.