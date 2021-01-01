ضربة جديدة لزيدان .. ريال مدريد يفقد كارباخال وناتشو

الظهير الأيمن انتهى موسمه

واصلت الإصابات ضرب ريال مدريد بقوة هذا الموسم بعد التقارير التي كشفت عن تعرض الثنائي داني كارباخال وناتشو للإصابة خلال تدريبات الخميس.

وعانى النادي الملكي على مدار الموسم الجاري من عدة إصابات تعدت الخمسين في الإجمالي للاعبي فريقه، ودخل بعض اللقاءات بنقص حاد في قائمة الفريق.

وذكرت "أوندا سيرو" أن موسم كارباخال قد انتهى بعد تعرضه لإصابة جديدة أثناء لقاء تشيلسي مساء الثلاثاء بدوري الأبطال.

تقرير النادي الملكي أكد إصابة اللاعب على مستوى عضلات الساق اليمنى وأن حالته ستخضع للتقييم.

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وعاد الظهير الأيمن فقط مؤخراً للمشاركة بعد تعافيه من آخر إصاباته، وبحسب التقرير فهذه المرة تعرض لتمزق عضلي كشفت عنه الفحوص التي خضع لها الخميس.

وأوضح التقرير الرسمي لتدريب النادي أن ناتشو لم يتدرب اليوم بسبب معاناته من كدمة، ولكن لم يتضح موقفه من اللحاق بلقاء أوساسونا المقبل في الليجا السبت، وقالت المثل عن كارباخال.

ويغيب عن ريال مدريد حالياً أيضاً فيديريكو فالفيردي بسبب فيروس كورونا، بينما يتعافى سيرخيو راموس وفيرلان ميندي بعد من الإصابات التي لحقت بهما مؤخراً.

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آخر التقارير ذكرت أن راموس وميندي قد يلحقان بمباراة تشيلسي منتصف الأسبوع، ولكن سيكون من الصعب المشاركة أمام أوساسونا.

ويلعب مدريد السبت مع أوساسونا لحساب الليجا، ثم يرحل منتصف الأسبوع إلى لندن لمقابلة تشيلسي لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تعادله ذهاباً في مدريد 1-1.