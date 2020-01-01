عرض قياسي من الأهلي لعسيري للتجديد

هل يوافق اللاعب؟

ستقدم إدارة الأهلي عرضًا كبيرًا للاعبها عبد الفتاح عسيري من أجل إقناعه بتمديد عقده مع قلعة الكؤوس لسنوات أخرى، وذلك وفق تأكيدات صحيفة "الرياضية".

ومن المقرر أن ينتهي عقد عسيري في ملعب الجوهرة في شهر يناير المقبل، ما يجعل له الحق في التوقيع مجانًا لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عسيري يحظى باهتمام من قبل الهلال على وجه التحديد، الذي تقول أغلب التقارير أنه قدّم له عرضًا مميزًا بالفعل لإقناعه بالانتقال إليهم، ما دعا الأهلي للتدخل سريعًا لإيقاف الصفقة.

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وبحسب "الرياضية" فإن إدارة الراقي تخطط لتقديم عرض رسمي له في الأيام المقبلة بالراتب الأكبر المتاح طبقًا لسقف الرواتب المطبق من قبل لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعبين المحليين.

المشرف على التفاوض سيكون عبد الإله مؤمنة رئيس النادي، الذي يتابع عن كثب بالفعل سير الأمور، كما سيكون للأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة، دورًا كبيرًا في التفاوض مع اللاعب أيضًا.

وشارك صاحب الـ26 عامًا هذا الموسم في 19 مباراة بقميص الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

الجدير بالذكر أن النشاط الكروي في السعودية متوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا، على أن يُستأنف المتبقى من هذا الموسم خلال شهر أغسطس المقبل مع انقضاء الجائحة.