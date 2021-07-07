عرض غير متوقع من بايرن ميونخ لضم بيدري

عرض وصلت قيمته إلى 45 مليون يورو

يعتبر بيدري لاعب وسط برشلونة، من أهم الجواهر التي يمتلكها النادي الكتالوني، ولكنه كان على وشك خسارته في وقت ليس ببعيد

صاحب الـ18 سنة انتقل إلى الفريق قادمًا من لاس بالماس في 2019، ليصبح بعدها من أهم النجوم بالنادي.

كيف حاول بايرن ميونخ خطف اللاعب؟

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت محاولة بايرن للتعاقد مع بيدري، بعد الفوز على برشلونة 8/2 في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما أدرك النادي البافاري قيمة اللاعب، حيث سألوا عن وضعه برشلونة وقتها وموقفه من الرحيل.

ونقلت الصحيفة تغريدة من الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو قال فيها:"بايرن قام بمحاولة عفوية للتعاقد مع بيدري بعد الفوز على برشلونة 8/2 بدوري الأبطال 2020".

هل رحب برشلونة بعرض النادي الألماني؟

بل تأكيد لا، حيث رفض النادي الكتالوني العرض المقدم من بايرن، والذي وصلت قيمته إلى 45 مليون يورو.

قيمة بيدري السوقية وقتها كانت 15 مليون يورو فقط، لكن إدارة النادي كانت تؤمن أن بيدري سيكون أحد نجوم المستقبل.

ورغم الأزمة المالية التي كان يمر بها برشلونة، إلا أنه تم رفض العرض ليستمر بيدري ويثبت أقدامه بفريق المدرب رونالد كومان.

ماذا حقق بيدري منذ ظهوره على الساحة؟

اللاعب قيمته ارتفعت بشكل جنوني الفترة الأخيرة، حيث وصلت إلى 70 مليون يورو، مما يعكس بعد نظر برشلونة.

النجم الشاب شارك في 52 مباراة بقميص برشلونة، نجح في تسجيل 4 أهداف وقام بـ6 تمريرات حاسمة.

وفي يورو 2020 كان أحد أهم اللاعبين في المنتخب الإسباني، وساهم في تأهل الفريق إلى نصف النهائي الذي خسره فريقه أمام إيطاليا.

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