عرض غريب من مانشستر يونايتد لضم كين

هل يوافق توتنهام على هذا العرض؟

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتخاذ بعض القرارات الهامة خلال الأيام القادمة، من أجل تخفيف غضب الجماهير الذي يطالب برحيل عائلة جليزر المالكة للشياطين الحمر.

جمهور مانشستر اقتحم ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الماضي، وتسبب في تأجيل مباراة الفريق ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويأتي ذلك لرغبة الجماهير في رحيل عائلة جليزر، على هامش الإدارة السيئة لها للنادي في العديد من النواحي وعلى رأسها أزمة السوبرليج الأخيرة.

كيف يقوم مانشستر بامتصاص غضب الجمهور؟

صحيفة "ذا صن" البريطانية أكدت أن إدارة الشياطين الحمر تحضر لعرض من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام.

وأشارت إلى أن قيمة العرض قد تصل إلى حوالي 90 مليون جنيه استرليني، لإقناع النادي اللندني بالتخلي عن خدمات هدافه الأول.

وتطمح إدارة مانشستر في استغلال رغبة اللاعب في الرحيل عن توتنهام من أجل الفوز بالبطولات، لجلبه إلى أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

هل يكفي هذا العرض لضم كين؟

الإجابة ربما تكون لا، لأن اللاعب قيمته تزيد عن 90 مليون جنيه استرليني، وقد تزيد عن ذلك بكثير، نظرًا للقوة التفاوضية لدانييل ليفي رئيس توتنهام.

اللاعب قيمته السوقية المبدئية تصل إلى 120 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، وهو ما يعني أن قيمته في السوق ربما تصل إلى 150 مليون.

منافسة مانشستر سيتي على الصفقة كذلك تجعل الأمور صعبة على يونايتد، بسبب الإمكانيات المادية الهائلة لمتصدر الدوري الإنجليزي.

ماذا قدم كين هذا الموسم؟

صاحب الـ27 سنة ربما يعيش الموسم الأفضل له من الناحية الفردية، رغم خروج فريقه من المنافسة على كل البطولات.

كين نجح في تسجيل 31 هدفًا بكل البطولات مع توتنهام، وصنع 16 هدفًا في جميع المسابقات، في تطور كبير له بصناعة الأهداف وليس التسجيل فقط.

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