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عرض خليجي مُغري يُقرب عمر السومة من الرحيل عن الأهلي

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السومة يستهدف الرحيل عن صفوف الراقي خلال الميركاتو الصيفي المُقبل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعادت التقارير الصحفية السعودية فتح باب إمكانية رحيل اللاعب الدولي السوري عمر السومة عن صفوف النادي الأهلي السعودي.

التقارير المُقربة من الراقي أشارت إلى أن السومة يستهدف الرحيل عن صفوف الراقي خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فأن رحيل "العقيد" أصبح وشيكاً، وذلك بعد أن تلقى عرضاً مغرياً من أحد الأندية الخليجية.

التقارير أشارت إلى أن العرض المالي الذي تم تقديمه للسومة من النادي الخليجي كبير جداً، مُغري جدًا على الصعيد الشخصي للاعب، وهو ما جعله يميل للموافقة لرغبته في تأمين مستقبله ومستقبل عائلته.

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وأنهت التقارير لتشير إلى أن السومة يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة بعد أن أمضى سنوات في الدوري السعودي.

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يُذكر أن عمر السومة يُعد أبرز اللاعبين في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة، وحقق أرقامًا رائعة رفقة النادي الأهلي خلال مسيرته.

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